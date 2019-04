Panne chez Proximus: Daniel obligé de courir lui-même chercher les pompiers

C'est l'une des conséquences de la panne qui a perturbé, hier, le réseau de téléphonie fixe de Proximus et par la même occasion l'accès aux numéros d'urgence. Un incendie s'est déclaré dans le garage d'une habitation de Waudrez, près de Binche. Et le propriétaire n'a eu d'autre choix que d'aller, lui-même, chercher les pompiers, rapporte SudPresse.

Daniel prend les photos du sinistre: un garage dévasté par les flammes à Waudrez dans la province du Hainaut. Sur le coup de 17 heures, les premières fumées apparaissent. Il tente d’appeler le 112. En pleine panne nationale, la communication est impossible. Daniel Miermont: "On essayait mais il n'y avait pas moyen. Je ne comprenais pas p pourquoi. Il y a eu un pompier - qui n’était pas de service – qui s'est arrêté, mais il n'y est pas parvenu non plus. C'est par la suite qu'on a appris la panne chez Proximus. Voyant que ça n'allait pas, j'ai pris la bagnole et je suis allé jusqu'à la caserne. "

Daniel remercie les pompiers

Une caravane, trois voitures dont deux ancêtres, quatre motos partent en fumée. Une demi-heure, c’est le temps perdu à cause de la panne. Le temps pour Daniel d’aller jusqu’à la caserne pour lancer l’alerte lui-même. Une fois sur place, les pompiers ont pu sauver l’habitation. Un incendie en pleine panne de réseau. Un gros coup de malchance pour Daniel, passionné d’automobile. "Peut-être que si les pompiers avaient pu venir directement, on n’en serait peut-être pas là. Engager une procédure ? Je ne sais pas… C'est une panne. Ce n’est pas une coupure volontaire. Je ne sais pas." Le sinistré remercie les pompiers qui ont tout fait pour limiter les dégâts.



