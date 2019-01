Panne d'électricité à l'Institut Saint-Julien Parnasse à Auderghem: "Les élèves ont été renvoyés chez eux"

Pas d'école pour les élèves de l'Institut Saint-Julien Parnasse à Auderghem ce lundi. A cause d'une panne de courant dans l'établissement, les élèves sont dispensés de cours toute la journée. L'un d'entre eux nous a indiqués, via le bouton orange Alertez-nous, avoir attendu une heure dans le réfectoire avant que la décision de fermer l'établissement soit prise par la direction. "Je suis en rhéto, scolarisé dans cette école depuis ma troisième maternelle et je n'ai jamais vu ça", confie-t-il.

Sur son site internet, une note de la direction confirme cette information. "Ce 28 janvier, nous subissons une panne générale d'électricité. Les élèves ont été renvoyés chez eux. A partir de 17h des informations sur la situation pour ce mardi", peut-on lire.