Parking Scailquin à Saint-Josse: l'opposition est "extrêmement inquiète"

La commune de Saint-Josse reprend en main la gestion du parking Scailquin dès le mois de janvier. Pour l’opposition, il est urgent de procéder à des travaux, car de nombreux problèmes structurels y ont été relevés depuis plusieurs années déjà : infiltration d’eau, problème d’aération, normes incendies non conformes, ascenseur en panne, poutres vétustes et rouillées… La commune de Saint-Josse promet une rénovation en profondeur pour les années 2020 et 2021. Elle évalue le coût des travaux à 6 millions d’euros.

Depuis 2014, Bruxelles Environnement ne cesse d’envoyer des courriers et des injonctions au bourgmestre. Ecolo dénonce la négligence communale dans le dossier et plaide pour une rénovation urgente et pour une étude de stabilité, car le parking de 400 places soutient notamment un immeuble à appartements.