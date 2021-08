Pas assez de vaccinés à Bruxelles, donc pas d'assouplissements: "Il faudra aller au porte-à-porte s'il le faut"

Alors que le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué ce vendredi que plusieurs assouplissements allaient être appliqués dès le 1er septembre, il a ajouté que des mesures plus strictes seraient maintenues à Bruxelles. Le taux de vaccination contre le coronavirus y est encore assez faible. La région bruxelloise "met les assouplissements sur pause", a enchaîné le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

"C'est peut-être frustrant pour celles et ceux qui sont vaccinés et qui considèrent qu'ils ont rempli leur part du contrat social", a déclaré le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort après avoir confirmé que toutes les bonnes nouvelles annoncées par le Premier ministre lors de la conférence de presse du comité de concertation ne vaudrait pas pour Bruxelles où le nombre de vaccinés est insuffisant. Il n'y aura donc pas d'assouplissements des mesures corona à Bruxelles. Pourquoi la capitale est-elle à la traîne derrière la Wallonie et la Flandre ? Pourquoi moins de gens ont-ils été se faire vacciner ? "Il y a une fracture socio-économique dans notre région bruxelloise qui se décline à tous les niveaux. La carte de la vaccination à Bruxelles est exactement la même que celle qui existait pour le nombre de contaminations et de décès lors de l'épidémie", a expliqué Rudi Vervoort.

"Le taux de vaccination à Bruxelles est fonction de la pyramide d'âge. C'est en descendant dans les tranches d'âge que le nombre de vaccinés est plus faible et insuffisant. Singulièrement chez les plus jeunes (12-17 ans) où on a 40-50% de retard sur la Flandre", a regretté le ministre-président de Bruxelles.

Si tu ne vas pas à la vaccination, la vaccination viendra à toi. C'est en ces termes qu'on peut résumer la stratégie de Bruxelles pour les prochaines semaines afin de combler le retard. "Il faudra aller jusqu'au porte-à-porte s'il le faut", a déclaré Rudi Vervoort.

Actuellement, les règles actuelles restent donc en vigueur. "Le télétravail reste donc aussi fortement recommandé pour Bruxelles" afin de limiter le nombre de personnes dans les transports en commun.

"Nous évaluerons les résultats fin septembre-début octobre. Je ne souhaite pas qu'on reste dans une situation en demi-teinte", a conclu Rudi Vervoort.