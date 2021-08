Pas d'assouplissements en vue dans l'Horeca à Bruxelles: "C’est injuste et c’est une catastrophe"

Le secteur de l’Horeca l’attend avec impatience, le Comité de concertation de cet après-midi devrait annoncer la levée des dernières restrictions encore en vigueur. Il sera notamment question de la fin de l’obligation de fermeture à 1 heure du matin et de l’élargissement du nombre de personnes à table, actuellement limité à huit personnes. Les cafetiers et restaurateurs devraient donc pouvoir revenir à un mode de fonctionnement quasi-normal dès le 1er septembre, ce dont se réjouissent déjà les professionnels du secteur wallons et flamands.

Il n’en est pas de même à Bruxelles où l’Horeca bruxellois devra encore faire preuve d’un peu de patience. Le taux de vaccination n’étant pas suffisamment élevé (58% des plus de 18 ans pour le moment), la levée des restrictions dans cette région sera probablement repoussée… au 1er octobre. Une décision qualifiée d’injuste par le président de la Fédération Horeca Bruxelles, Fabian Hermans. "C’est vraiment notre secteur qu’on va pointer du doigt, parce que la vaccination ne fonctionne pas. Non, il faut être honnête : la vaccination ne fonctionne pas, mais ce n’est pas notre problème. Est-ce qu’on va encore laisser mourir pendant des mois tout un secteur qui reste toujours assez bancal pour l’instant? C’est injuste et c’est une catastrophe."