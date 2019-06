Logements sociaux à Bruxelles: la Région a-t-elle échoué à retenir la classe moyenne?

Cela fait 30 ans que la Région bruxelloise échoue à produire des logements sociaux en nombre et à retenir la classe moyenne, selon les conclusions de deux experts publiées par Le Soir, ce mardi. "Il faut que le gouvernement trouve de nouvelles solutions", clament-ils.



"Depuis 1989, le logement social dans la capitale est incapable de répondre à l'urgence sociale", disent Marie-Laurence De Keersmaecker, géographe et professeure à l'UCLouvain et Pol Zimmer, sociologue.

Les mesures visant à retenir la classe moyenne en territoire bruxellois ont, quant à elles, manqué leur objectif. "Il est difficile d'être optimiste. Il faut absolument un nouvel accord social, sur ce thème, à Bruxelles".