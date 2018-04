Permis de conduire: les règles de l'examen théorique changent à Bruxelles

A partir de lundi, les nouvelles règles pour passer l'examen du permis de conduire théorique entrent en vigueur. Concrètement, seul le système de cotation change, pas le test en lui-même. Les candidats ne pourront ainsi pas commettre plus d'une faute grave, tout en devant atteindre un minimum de 41/50.



Il y aura toujours cinquante questions posées, mais une faute grave entraînera automatiquement la perte de cinq points, alors qu'une faute 'légère' reste synonyme d'un point perdu. Un système similaire est déjà d'application en Flandre et en Wallonie.



En Région bruxelloise, il sera possible de passer l'examen théorique en néerlandais ou en français. Il sera également possible de passer son examen en anglais et en allemand via l'aide d'un interprète.





Les centres surchargés



Les deux centres d'examen bruxellois (Anderlecht et Schaerbeek), qui ont connu une forte affluence la semaine dernière, sont ouverts de 07h15 à 16h00, sans possibilité de prendre rendez-vous, les inscriptions se faisant à l'arrivée des candidats. Un examen complet dure environ trente minutes. En cas d'échec à deux tentatives d'affilée, le suivi de 12 heures de cours en auto-école sera obligatoire avant de pouvoir repasser l'examen.





Des changements pour l'examen pratique en novembre



Ces changements décidés par voie d'arrêté par le gouvernement bruxellois seront suivis, à partir du 1er novembre, de plusieurs modifications dans le cadre de l'examen pratique. Les candidats auront le choix entre quatre filières (mixte filière libre / auto-école, accès direct à l'examen après 30 heures d'auto-école, filière libre et filière auto-école) au lieu de deux dans le système actuel. La formation aux premiers secours et le test de perception des risques deviendront aussi obligatoires.