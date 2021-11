Perturbations sur le réseau de la Stib samedi: voici les lignes où la circulation des trams sera interrompue

La STIB interrompra la circulation sur une partie des lignes de tram 3, 4, 51 et 82 samedi afin de procéder au renouvellement de deux aiguillages situés à hauteur de la station Lemonnier.



La circulation des trams 3 et 4 sera interrompue entre les stations Porte de Hal et Rogier. Les trams de la ligne 3 circuleront uniquement entre les arrêts Esplanade et Rogier. Les trams de la ligne 4 circuleront eux uniquement entre les arrêts Porte de Hal et Stalle (P). Les arrêts De Brouckère, Bourse, Anneessens, Lemonnier et Gare du Midi ne seront donc pas desservis. La ligne de tram 51 sera elle interrompue entre les stations Porte de Hal et Porte d'Anderlecht et la ligne 82 entre les arrêts Gare du Midi et Porte d'Anderlecht. Des navettes de bus seront mises en circulation entre les arrêts Porte de Hal et Porte d'Anderlecht. Elles desserviront les arrêts Porte de Hal, Gare du Midi, Lemonnier, Porte d'Anderlecht et Anneessens, avec ce dernier desservi uniquement en direction de Porte de Hal. Pour faire la liaison Rogier-Gare du Midi, les voyageurs disposent des lignes de métro 2 et 6, dont les fréquences sont renforcées le temps des travaux. Pour se rendre à De Brouckère, ils peuvent prendre les lignes de métro 1 et 5, qui proposent une correspondance avec les lignes de métro 2 et 6 à la station Arts-Loi. Pour aller de Porte de Hal à Anneessens, le bus 48 est disponible. Des navettes de bus seront mises en place pour remplacer les lignes 51 et 82 entre Porte de Hal ou Gare du Midi et Lemonnier.