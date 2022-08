Petit-Château: le centre d'accueil des migrants bruxellois va-t-il être déplacé à Schaerbeek?

À Bruxelles, le centre d'accueil des migrants du Petit-Château a finalement rouvert ses portes vendredi. Il avait été fermé jeudi suite a des plaintes de riverains et à la modification des accès aux bâtiments. Le gouvernement fédéral pense déplacer ce centre à Schaerbeek, en région Bruxelloise. Mais cette perspective qui ne réjouit pas du tout la bourgmestre de la commune.

À Schaerbeek, une friche de 220 mètres de long, 70 mètres de large se trouve le long de l’autoroute E40 à l’entrée de Bruxelles. Pour le moment, la nature y règne en maître. Mais le gouvernement fédéral y installerait bien le tout nouveau centre d’accueil des migrants bruxellois.



"L'intention du fédéral serait éventuellement de pouvoir y installer le Petit Château. C'est une zone abandonnée depuis très longtemps et qui appartient au fédéral", explique Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction.



Cette perspective ne la réjouit pas. "Je ne suis pas la seule à trouver que ce n'est pas nécessairement une bonne idée".



La bourgmestre a été prévenue par une rumeur confirmée lors d’une réunion début juillet. En plus des problèmes d’accès, l’arrivée d’un centre de migrants ne la convainc pas du tout. "Ce qu'il faut, c'est mettre en place des procédures qui puissent être plus efficaces. Je pense avant tout que le problème n'est pas tant dans la localisation du Petit-Château, mais bien dans la gestion qui est faite", estime Cécile Jodogne.



Actuellement, quand il est ouvert, c’est au centre appelé le petit château que les migrants peuvent commencer leur procédure. Il s'agit des démarches pour obtenir le droit de rester en Belgique. Mais pour le fédéral, ce centre ne serait plus adapté, il doit donc bouger.

Le Petit-Château est situé au cœur de Bruxelles à côté du canal. Une première idée a été de le déménager à Neder-Over-Heembeek derrière l’hôpital militaire. Mais ce choix a finalement été abandonné. La nouvelle idée du fédéral serait de relocaliser le centre d’accueil dans cette friche à Schaerbeek.



"Il est indiqué dans l’accord de gouvernement que d’autres lieux doivent être examinés. Validé par le conseil des ministres en 2017 sans jamais qu’aucune mesure ne soit prise pour y parvenir", explique le Cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration.



Le fédéral parle de concertation avec la commune. Il faudra également obtenir un permis d’urbanisme et construire le centre. La procédure de relocalisation d’un centre d’accueil, le Petit-Château, n’en est qu’à ses débuts.