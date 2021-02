Petite explosion à Saint-Gilles ce matin: les panneaux d'une cabine électrique ont volé en éclats, une voiture endommagée

Une petite explosion s'est produite dans la rue de Lisbonne à Saint-Gilles, en région bruxelloise, ce matin, vers 5 heures. "Le courant s'est coupé et j'ai appelé la police directement, une fois la police sur les lieux ils, nous ont dit de rentrer chez nous et de fermer les volets", nous dit Esteban via le bouton orange Alertez-nous.

Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, nous explique que l'explosion s'est produite dans une cabine électrique à basse tension de Siblega, le gestionnaire des réseau de gaz et d'électricité, installée sur la voie publique. "Les panneaux de protection latéraux de la cabine sont partis en éclats et cela a provoqué des dégâts sur un véhicule garé à proximité", nous dit le porte-parole des pompiers.

Une autopompe a été dépêchée sur place. Le reste des opérations a été pris en charge par Sibelga.