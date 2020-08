Philippe a disparu à Ixelles et a besoin de soins médicaux: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le samedi 1er juillet 2020 en fin d'après-midi, Philippe FORTHOMME , un homme âgé de 56 ans a été vu pour la dernière fois à son domicile situé avenue du Bois de la Cambre à Ixelles et ne s'est plus manifesté depuis.

Philippe mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris et porte une barbe et une moustache grises. Il a une apparence négligée.

Il était probablement vêtu d'un pantalon training foncé et d'un polo foncé. Il peut paraître confus et son état nécessite des soins médicaux.

Si vous avez vu Philippe FORTHOMME ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be