Pietro gagne le gros lot au Bingo dans un café bruxellois: un voleur saute dessus et lui arrache un demi-doigt

Pietro est toujours sous le choc de ce qu'il a vécu le 4 décembre dernier. Alors qu'il se rendait chez le cardiologue, l'habitant de Molenbeek, qui était bien à l'heure pour son rendez-vous, s'est d'abord arrêté dans un café de Saint-Gilles. Il a ainsi tenté sa change au Bingo et a remporté 540 euros.

Un autre individu a assisté à la scène et a rapidement sauté sur Pietro pour lui voler l'argent avant de prendre la fuite. "Le voleur m’a immédiatement sauté dessus par derrière pour s’emparer de l’argent. Je ne me suis pas laisser faire", a-t-il raconté à nos confrères de SudPresse. "Il m’a arraché un demi-doigt et j’ai perdu connaissance quelques instants. Il a pris l’argent et il est parti. C’est n’est pas seulement un voleur, c’est un danger public. Vous imaginez: les ambulanciers et les policiers ont cherché avec leurs lampes torches partout dans le café le bout de mon doigt et ils ne l’ont pas retrouvé. Cela veut dire qu’il l’a englouti, qu’il l’a avalé!"

Pietro précise par ailleurs que l'homme a été interpellé "2 ou 3 jours plus tard dans un autre bar qui appartenait au même patron". Des clients l’auraient reconnu sur base des images des caméras de surveillance.

Le procès de l’homme de 25 ans, qui nie les faits, s’est ouvert lundi devant la 55e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles et devrait être clôturé le 30 avril. Le parquet de Bruxelles réclame trois ans de prison à son encontre pour "vol avec violence".