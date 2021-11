Pipe à eau, réchaud au gaz, poêle à pétrole... et fenêtres fermées à Molenbeek: intoxication au CO

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir vers 20h00, pour plusieurs occupants d'une habitation intoxiqués au monoxyde de carbone, rue de la Carpe à Molenbeek-Saint-Jean.

"Le détecteur de CO (monoxyde de carbone) des ambulanciers s'est déclenché dès qu'ils ont pénétré à l'intérieur", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les fenêtres ont été ouvertes pour ventiler les pièces et des pompiers supplémentaires ont été dépêchés sur place", a-t-il dit. "De faibles taux de CO ont été mesurés, mais il n'y avait aucun apport d'air frais dans la maison et aucune ventilation, alors que les habitants utilisaient un chauffage d'appoint au pétrole et en même temps une pipe à eau. Ils cuisinaient aussi sur un réchaud d'appoint fonctionnant avec des bonbonnes de gaz, également sans apport d'air frais et sans ventilation. Il leur a été demandé de garder les fenêtres ouvertes toute la nuit pour ventiler et aérer au maximum l'habitation", a déclaré Walter Derieuw.