À Schaerbeek, il ne sera bientôt plus possible de se garer gratuitement. Dès le 1er janvier, tous les stationnements seront payants. Les zones bleues avec disque disparaissent. Dès ce vendredi, 1250 horodateurs seront présents dans la commune. Des nouveaux ont été installés et d’autres ont été modernisés aux nouvelles technologies, notamment pour introduire son numéro de plaque d’immatriculation.