Plus d'atelier mécanique depuis la rentrée, bâtiments abîmés: des profs et des élèves de l'Athénée Toots Thielemans à Molenbeek manifestent ce matin

"L’avenir de notre établissement est incertain suite à une gestion irresponsable de notre ministère", clamait un enseignant de l'Athénée Royale Toots Thielemans de Molenbeek il y a quelques jours via notre bouton orange Alertez-nous. "Nos élèves de mécanique (automobile, polyvalente et électromécanique) n’ont plus d’atelier depuis septembre. Cela fait une centaine d’élèves qui se retrouvent sans cours pratique depuis la rentrée", déplorait-il. Ce mercredi à 10h, lui et d'autres enseignants de l'Athénée Royale Toots Thielemans de Molenbeek manifestent devant le cabinet de la ministre de l’enseignement de la Communauté française, place Surlet de Chokier. Notre journaliste Sébastien De Bock s'est rendu à l'Athénée à la veille de cette action. Des élèves préparaient des panneaux.

La Communauté française s’était engagée à fournir un nouvel atelier pour la rentrée, selon ces enseignants. Après un premier report au mois de janvier, elle a finalement annoncé qu'il n'y aurait finalement pas d'atelier disponible cette année. Des solutions alternatives ont été mises en place par les professeurs, comme aller donner cours dans les Centres de Technique Automobile aux quatre coins de la Belgique. Ce qui a engendré des coûts de plus ou moins 500 euros par jour en frais de déplacement.

Ces enseignants dénoncent également l'insalubrité du bâtiment scolaire dont on peut se rendre compte à travers quelques photos ci-dessous qu'ils nous ont fait parvenir. Ils respectent déjà un arrêt de travail tous les jours depuis le 14 janvier dernier.

Derrière le problème d'absence d'atelier, les enseignants voient aussi une menace générale pour l'école. "Non seulement nous sommes scandalisés de ne pas pouvoir fournir un enseignement correct à nos élèves, mais en plus nous craignons qu’on ferme notre école ! Car, bien qu’il manque des milliers de places pour les jeunes dans l’enseignement à Bruxelles, il faut environ 450 élèves pour qu’une école reste ouverte. Si notre section mécanique ferme, nous n’aurons plus assez d’élèves pour maintenir notre école ouverte!", redoute l'enseignant via notre bouton orange Alertez-nous.