Soleil et vacances: plus d'une HEURE ET DEMI de temps de parcours supplémentaire sur l'E40 vers la CÔTE

La journée de vendredi est chargée sur la E40 en direction de la Côte. Plus de 20 kilomètres de files sont constatées entre Alost et Zwijnaarde. "Nous appelons les automobilistes à éviter la E40, car le temps de parcours supplémentaire y atteint déjà une heure et demie", indique Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic.



Le vendredi, après une heure de pointe matinale plutôt calme suit généralement un trafic plus chargé en fin de journée. Ce vendredi de vacances de Pâques, la circulation est encore plus dense que d'accoutumée. Les prévisions météorologiques clémentes expliquent notamment cette affluence.

Les problèmes rencontrés sur la E40 sont aussi la conséquence des travaux à Merelbeke, où la circulation est fermée sur une bande en journée. Les automobilistes quittant Bruxelles pour Gand sont invités à emprunter l'A12, la N6 ou la E17, tandis que ceux désirant rejoindre Courtrai sont conseillés de passer par Tournai. Peter Bruyninck conseille aux automobilistes de suivre la situation via le site du Centre du flamand du trafic.