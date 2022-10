Plus de 9.000 coureurs ce dimanche au 17e Brussels Airport Marathon

(Belga) Malgré un début de journée pluvieux, le nouveau parcours du Brussels Airport Marathon & Half Marathon a rassemblé dimanche plus de 9.000 coureurs dans les rues de la capitale, ont indiqué par communiqué les organisateurs.

Pour cette 17e édition, le parcours de la course avait été complètement revu. Le départ était donné sous l'Atomium tandis que l'arrivée était jugée sur la piste du Stade Roi Baudouin. Dans le détail, 1.400 personnes ont participé au marathon, 4.450 au semi-marathon, 1.260 personnes aux 10 kms et 1.700 personnes à la course Race for the cure, qui est un événement de solidarité, organisé par Think Pink, une association qui lutte contre le cancer du sein. Quelque 300 enfants ont également pris part à la Kid's Run et quelques centaines de personnes ont choisi de marcher 3 km. Chez les hommes, la victoire du marathon est revenue au Kényan Dominic Mibei, qui a bouclé la distance de 2h14'13''. Son compatriote Philip Koech (2h15'42'') s'est classé deuxième et le Belge François Clais complète le podium. Chez les femmes, Tahnee Daman et Veerle Dhaese doivent se partager la victoire, une première au Brussels Airport Marathon féminin. Les sportives ont en effet franchi la ligne d'arrivée en même temps (3h10'16''). La troisième place est revenue à Claire Hermange. Comme de coutume, le Brussels Airport Half Marathon (21km) est l'épreuve qui a attiré le plus de monde avec plus de 4.000 coureurs. La victoire est revenue au Français Nicolas Fiessinger en 1h07'33''. Inès Martin s'est montrée la plus rapide chez les femmes (1h26'46''). Lors de la dernière édition, qui s'était tenue en 2019, 15.000 sportifs s'étaient inscrits aux différentes épreuves mais seules 1.800 personnes avaient pris part à la seule épreuve du marathon. (Belga)