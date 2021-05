Plusieurs centaines de personnes devant l''ambassade d''Israël à Bruxelles: "Montrer à la population israélienne qu''on pense à eux"

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche devant l'ambassade d'Israël à Uccle pour exprimer leur soutien au pays qui est une nouvelle fois plongé dans un conflit armé. Selon l'organisateur, 1.000 personnes ont participé au rassemblement. "Nous voulons la paix entre Palestiniens et Israéliens mais nous voulons aussi soutenir Israël qui est de nouveau attaqué", a-t-il clamé.

"Je ne m'attendais pas à autant de monde, à autant d'énergie positive dans ce rassemblement", confie Grégory Cosma, organisateur du rassemblement de soutien à Israël. La manifestation a été lancée jeudi sur les réseaux sociaux. Le but ? "Montrer à mes amis, ma famille, toute la population israélienne qui est aujourd'hui sous les missiles qu'on pense à eux ici, dans notre confort en Europe. Je n'ai pensé à aucune idée politique, c'est seulement pour soutenir la population israélienne. Il n'y a pas assez d'initiatives de ce genre parce qu'aujourd'hui, la population israélienne souffre."

Alors qu'hier, une manifestation pro Palestine était organisée, l'organisateur rappelle que l'antisémitisme est déjà bien présent. "Il est latent. Bien sûr, ce qui se passe ne Israël peut avoir des répercussions et pourra en avoir à court et moyen terme sur les communautés juives. Et j'en suis très fort attristé."

"Soutenir le peuple d'Israël qui souffre"

Les personnes rencontrées sur place par notre équipe ont expliqué les raisons de leur présence. "Je suis présent aujourd'hui parce que c'est très important pour moi et pour mes amis de soutenir le peuple d'Israël qui souffre (…) Il est important de rappeler qu'Israël est un pays démocratique qui se défend alors que le peuple israélien subit tous les jours des attaques."

De nombreux manifestants nous on fait part de leur inquiétude après le rassemblement d’hier en soutien aux Palestiniens. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on y voit des participants chanter un slogan considéré comme antisémites. "Il fallait se faire entendre vu la manifestation d'hier. On en a marre, on a envie de se sentir nous-mêmes ici aussi (…) Je pense que c'est le début d'une vague d'antisémitisme ici en Europe", confie un autre manifestation. "Malheureusement, le conflit n'est pas très bien compris par tout le monde. On est là pour défendre un Etat qui se défend légitimement", ajoute un troisième.

"Ni slogans de haine, ni messages négatifs"

"Ce que nous avons vu ici aujourd'hui est un rassemblement pacifiste de personnes qui veulent soutenir Israël mais qui veulent aussi soutenir la paix", a déclaré l'ambassadeur israélien Emmanuel Nahshon. "Contrairement au rassemblement islamo-fasciste d'hier au cœur de Bruxelles, vous n'entendrez ici ni slogans ni messages négatifs, ni discours de haine. Juste un message de gens qui veulent la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais qui sont également prêts à soutenir Israël et se défendre contre les attaques de ces derniers jours. Israël continuera d'attaquer les installations du Hamas aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'elles soient complètement détruites."

Le rassemblement a duré un peu plus d’une demi-heure, avec un dispositif de sécurité important. D’autres manifestations ont eu lieu à Gand et à Anvers.