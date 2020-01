Jeune française contrainte de se prostituer à Bruxelles: un neuvième suspect sous les verrous

Un neuvième suspect a été placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'exploitation d'une mineure française forcée à la prostitution, a indique La Capitale. L'information a été confirmée par le parquet de Bruxelles. Huit autres suspects avaient déjà été placés sous mandat d'arrêt.



Selon plusieurs médias, la jeune fille de 16 ans avait fugué fin novembre après une dispute à l'école. Avec son petit-ami français, elle était venue à Bruxelles. Début décembre, ce dernier l'avait "vendue" pour de l'argent et de la drogue d'une valeur de 2.000 euros à des membres d'une bande urbaine de St-Gilles. L'interpellation des suspects a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 janvier derniers et deux rappeurs bruxellois figurent parmi ceux-ci: 'Aze2dine' et 'Le You' originaires du quartier de la Porte de Hal.



Les membres de la bande urbaine auraient enfermée la jeune fille dans différents endroits et lui auraient créé un profil sur le site web de prostitution "Quartier rouge". La jeune fille aurait alors été forcée de se prostituer, à la fois dans le sous-sol d'une maison à Uccle où elle a été retrouvée, et dans divers hôtels. Ces dernières semaines, huit suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Selon l'enquête, d'autres jeunes filles françaises auraient été victimes de la même bande. L'enquête en cours doit permettre de les identifier.