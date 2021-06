Plusieurs magasins Carrefour Market en grève ce vendredi à Bruxelles et dans le Brabant wallon

Vous êtes plusieurs à avoir signaler un mouvement de grève dans certains magasins Carrefour, à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Ces arrêts de travail étaient observés vendredi matin dans plusieurs supermarchés Carrefour Market situés à Bruxelles, rapporte la CNE. Le personnel déplore que la direction ne maintienne pas la hausse du montant des chèques-repas qui avait été octroyée dans le cadre de la crise du coronavirus.



La CNE évoquait des arrêts de travail dans six magasins bruxellois: Europe (Woluwe-Saint-Pierre), Etterbeek, Tomberg (Woluwe-Saint-Lambert), Marius Renard (Anderlecht), Boendael (Ixelles), Molière (Ixelles); et dans un autre situé à Waterloo centre. Le syndicat chrétien ne pouvait dire si les enseignes allaient rester fermées toute la journée de vendredi. Il n'est certainement pas question de grève au finish. "Nous voulons que la direction se remette autour de la table", explique Manu Gonzalez, délégué CNE. Le mouvement ne concerne que les Carrefour Market encore intégrés au groupe Carrefour et donc pas ceux détenus par Mestdagh.

"Nous avions signé une convention Covid qui octroyait notamment des chèques-repas revus à la hausse. Cette convention court jusqu'à fin juin. Mais nous voulons que la hausse soit maintenue, car le pouvoir d'achat d'un travailleur à temps plein risquerait d'être raboté de quelque 840 euros par an", commente M. Gonzalez. Le syndicat s'inquiète aussi de la volonté de la direction de réduire les volumes d'heures dans les hypermarchés du groupe. Plusieurs actions et arrêts de travail se déroulent également dans ces grandes surfaces depuis une semaine. "Nous avons déjà du mal à faire tourner les magasins avec les effectifs actuels, mais à partir de septembre, la direction veut encore réduire le volume d'heures et cela se fera par le biais de travailleurs en CDD qui ne seront pas renouvelés", déplore le syndicaliste.

Du côté de Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgique, ce mouvement de grève "étonne". "Il n'y a pas eu de préavis. Nous sommes surpris ce vendredi matin. C'était des accords convenus avec les partenaires sociaux depuis décembre. Nous espérons rétablir le dialogue le plus rapidement possible."