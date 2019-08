Plusieurs personnes intoxiquées dans une boite de nuit à Bruxelles: des prélèvements sanguins ont été pratiqués

L'enquête se poursuit et des prélèvements sanguins ont été pratiqués sur les six personnes qui ont été intoxiquées au "You Night Club" dimanche soir à Bruxelles, a précisé le parquet de Bruxelles mardi. Une fois analysés, ils permettront de déterminer quelle drogue ou substance est à l'origine du malaise de ces personnes. Lundi à l'aube, sept ambulances et le SMUR sont intervenus au "You Night Club", une boîte de nuit située rue Duquesnoy à Bruxelles, pour plusieurs personnes intoxiquées.



"L'enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Les six personnes qui ont été transférées à l'hôpital lundi vers 03h56 ont déjà pu le quitter", a indiqué mardi après-midi le parquet de Bruxelles. "Des prélèvements sanguins ont été faits afin de pouvoir déterminer de quel type de drogue ou substance il s'agissait. Par ailleurs, les personnes impliquées seront auditionnées", a-t-il ajouté.





Rappel des faits



Lundi vers 04h00 du matin, plusieurs clients du "You Night Club", situé rue Duquesnoy dans le centre de Bruxelles, se sont tout à coup sentis mal. Comme chaque dimanche soir, la boîte de nuit accueillait la soirée gay "Flash". Les secours ont été appelés et sept ambulances ainsi que le SMUR se sont rendus sur les lieux. Il s'est avéré que six clients ont dû être hospitalisés pour intoxication, dont l'origine pourrait être une drogue.



L'établissement "You Night Club" a été fermé sur ordre de police à la suite des faits. Il s'agissait d'une mesure valable pour 24 heures. Un rapport a ensuite été transmis au cabinet du bourgmestre de la ville qui, s'il l'estime nécessaire, peut prendre un arrêté de fermeture plus long, a expliqué le commissaire William Mariel, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.