Quartier bouclé par la police à Schaerbeek: "L'homme disposait d'un port d'arme, toutes les précautions ont été prises"

Plusieurs témoins nous ont signalé une intervention de la police dans la commune de Schaerbeek, dans les environs de la gare du Nord, ce mercredi vers 18h30. "La rue du Pavillon est fermée", nous a écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Intervention en cours rue Gallait, le quartier est bouclé", nous a précisé Karim. "Que se passe-t-il? On nous demande de s'enfermer à la maison et de ne pas sortir", nous a ensuite envoyé Channae.



Contactée par nos soins, la police n'a pas souhaité faire de commentaire et nous a renvoyés vers le parquet de Bruxelles. Le magistrat de garde a pu nous en dire plus sur l'intervention, qui a eu lieu dans la rue Vanderlinden. "Il s'agissait d'un individu né en 1941 qui a commis des violences sur son épouse. Il a également proféré des menaces de mort à son encontre. La police locale a été contactée par des témoins. L'homme disposait d'un port d'arme. Les policiers ont donc pris toutes les précautions pour intervenir en toute sécurité. Suite à de brèves négociations, l'individu a pu être appréhendé sans violence vers 18h30", nous a confié Gilles Dejemeppe vers 20h.



L'épouse du suspect a été emmenée à l'hôpital, mais sa vie ne serait pas en danger. Le périmètre d'exclusion dressé par la police a été levé avant 20h.



Sur Twitter, la STIB a annoncé avoir dévié ses transports en commun entre les arrêts Thomas et Verboekhoven "sur ordre de police". La circulation a été rétablie vers 19h.