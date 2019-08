Plusieurs services de trottinettes se cassent définitivement la gueule en Belgique

Les opérateurs de trottinettes électriques Hive et Wind, respectivement lancées les 20 juin et 17 juillet dernier à Bruxelles, ont déjà déserté le marché régional, rapporte mercredi La Dernière Heure. La société allemande Wind y disposait d'une flotte de 500 trottinettes et l'opérateur Hive de 800.

Les 1.300 engins ont dès lors été retirés de la circulation, a confirmé Bruxelles Mobilité au quotidien. L'opérateur Tier (50 engins) a également disparu de Bruxelles.

Jusqu'ici, plus de 4.000 trottinettes électriques circulaient dans les rues de la Région-capitale, avait indiqué fin juin le porte-parole du ministre de la Mobilité Pascal Smet à l'agence Belga.

Plusieurs éléments expliquent ce retrait prématuré, selon la DH: la trop grande concurrence entre les huit opérateurs différents, les coûts de maintenance élevés, la méconnaissance de la réalité bruxelloise et les faits de vandalisme.