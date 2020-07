Plusieurs tunnels bruxellois FERMÉS durant l'été: "Il faut profiter du calme pour faire tous les chantiers"

À Bruxelles, la petite ceinture est paralysée depuis ce mercredi 1er juillet. Plusieurs tunnels sont fermés. Le tunnel Léopold II est en travaux depuis quelques mois et cela va durer tout l'été. Le tunnel Rogier est fermé pour un mois, comme l'atteste cette photo envoyée par un automobiliste via le bouton orange Alertez-nous. "C'est peut-être qu'il fasse ça au moins de juillet et au mois d'août de toute façon, confie un conducteur. Mais le problème, c'est que que ça fait beaucoup de travaux en même temps."

D'autres personnes partagent son avis. "C'est agaçant et ça n'arrête pas. C'était déjà fermé il y a quelques mois et ça recommence." "Il y a une file immense, il faut patienter."

"Moins de circulation"

Le tunnel Botanique est également inaccessible durant la même période. Quant aux tunnels Georges-Henri et Montgomery, il sera fermé de 7h à 19h. Le tunnel Delta sera quant à lui fermé la nuit pour des travaux de désamintage.

"C'est la période de vacances, il y a moins de circulation", explique la porte-parole néerlandophone de Bruxelles Mobilité Inge Paemen, pour justifier ces travaux. "C'est soit faire tous les travaux au même moment, soit les faire séparément mais alors, on aura beaucoup de perturbations sur une beaucoup plus longue durée. La circulation n'a pas encore totalement repris, on est à 17% par rapport à l'année passée. On est donc d'avis qu'il faut profiter du calme pour réaliser le plus de chantiers possibles."