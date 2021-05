Pour accueillir les clients sur sa terrasse, Elodie a fait de gros investissements: "Vu la météo changeante, on n'a pas le choix"

La réouverture des terrasses a parfois demandé des aménagements. La plupart des restaurants et cafés n'ont pas de terrasse. Certains n'ont qu'un tout petit espace extérieur. Et ces établissements doivent aussi composer avec la météo.

Pour boire un verre en terrasse, vous avez évidemment les incontournables de la vie sociale bruxelloise, comme les bars de la Place Flagey. Mais ce n'est pas parce que ces établissements ont une terrasse à l'année qu'ils n'ont pas dû investir et s'organiser pour cette réouverture. "C'est un gros investissement parce que déjà, c'est un service en salle donc on a dû équiper tout le personnel d'iPad pour faire des commandes, mettre des horaires supplémentaires aux personnes qui sont là pour répartir les rôles", explique Paul Béthune, patron de café.

Une terrasse, même en pleine ville, peut être synonyme de verdure, comme dans le parc du Palais d'Egmont. Malgré la pluie, les clients étaient là aujourd'hui. Ici aussi, il y a eu des investissements. "On a installé une tente pour avoir 60 places couvertes, confie Elodie Michiels, gérante d'un restaurant. C'est donc un gros investissement, surtout après 8 mois de fermeture, mais c'était la seule possibilité parce que sinon, on savait qu'avec les parasols, cela n'aurait pas été assez. Vu que la météo en Belgique est hyper changeante, on n'a pas eu le choix de faire cet investissement."

Des canaris sur la terrasse

À Saint-Josse, un gérant de café a installé sa terrasse sur des places de parking, au milieu du trafic, pour permettre aux premiers clients d'en profiter. Les cafés de quartier ont retrouvé leurs clients et pour l'accueil, parfois, les investissements sont étonnants. Velichka Atanasova a installé… ses canaris sur sa terrasse. "Cela donne une bonne ambiance, bonheur, bonne chance et ils chantent bien", sourit-elle.

Chacun fait son maximum pour attirer le client et trouver le petit plus qui fera la différence. "On essaie d'être authentique, déclare Martin Hermans, restaurateur. Comme nous avons un restaurant japonais, on a prévu des petites lanternes lumineuses pour que la nuit aussi, ce soit plus attractif."

Et puis ce matin, certains n'étaient pas encore tout à fait prêts et comptaient sur cette journée de pluie pour tout installer avant l'arrivée des clients et du soleil.