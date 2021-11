Pour illuminer ses rues, Bruxelles se pare d'un chemin de lumière de 18 km

Du 24 novembre au 10 janvier, la ville de Bruxelles propose la 9ème édition de Brussels by lights, anciennement connu sous le nom de Commerces en Lumière. Cette année, ce chemin de lumière fera briller 152 rues et artères commerçantes. C'est 10 de plus qu’en 2020. Cela représente 18km de lumières féeriques. Le quartier européen sera le quartier mis à l’honneur. Sur la rue Neuve, il y aura par exemple 75 fougères de fibres minérales dorées et argentées. Devant l’église notre dame du Finistère trônera un cadeau de 5m de haut. Il y aura aussi une œuvre monumentale sur l'esplanade du rond-point Schuman, le "Sky Castle", visible dès mardi prochain. "C'est une manière de soutenir l'activité commerciale de la ville, soutenir l'expérience d'achats et de faire en sorte que lorsque les gens viennent acheter pour les fêtes de fin d'année, ils vivent un moment de féérie en redécouvrant les artères commerçantes décorées par ces lumières", explique Fabian Maingain, échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles (Défi). Toute la décoration a été orchestrée pour évoquer la joie et l'espoir que les arcs-en-ciel apportent après chaque tempête. Le son, composé de cinq partitions musicales, évoluera chaque soir en fonction de la présence du public.