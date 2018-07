Pour le retour des Diables Rouges, les cafetiers sont prêts: "Ce sera uniquement des bières belges en leur honneur"

Les Diables Rouges sont rentrés en Belgique dans la nuit de samedi à dimanche, médaille de bronze autour du cou, après leur succès sur l'Angleterre (2-0) dans le match pour la 3e place de la Coupe du monde de football samedi à Saint-Petersbourg.

C'est le meilleur résultat de la Belgique au Mondial depuis la 4e place décrochée au Mexique en 1986. Jean-Marie Pfaff et consorts s'étaient alors retrouvés au balcon de l'Hôtel de Ville de Bruxelles à saluer leurs supporters sur une Grand-Place bondée.

La nouvelle génération "bronzée" d'Eden Hazard s'attend à recevoir le même accueil dimanche. Plus de 9.000 personnes sont attendues sur la Grand-Place et dans tout le quartier.





"On a commandé des pompes à bières"



Le bourgmestre de la ville de Bruxelles a octroyé le droit aux restaurants de recouvrir leurs façades de drapeaux belges.

Pour faire face à l'événement, les cafetiers ont renforcé leurs équipes et ont largement augmenté leur stocks de bières et de sodas. "On a organisé différentes choses pour ce retour des Diables Rouges. On va préparer la terrasse, on a commandé des pompes à bières. Ce sera uniquement des bières belges en leur honneur", explique une gérante au micro de Naïma Lyazidi pour Bel RTL.





"L'équipe va être complète !"



"On s'attend évidemment à un afflux de gens. On va prendre un garçon en plus, et on va courir un petit peu plus. Mais pas de soucis, nous sommes des professionnels", souligne le tenant d'un établissement bruxellois.

Tous se disent prêts à recevoir les supporters de l'équipe nationale comme il se doit. "On est très content d'accueillir les Diables Rouges. Je viens travailler ce dimanche après-midi, mon seul jour de congé, mais ce n'est pas grave. C'est avec plaisir. L'équipe va être complète !", rigole une responsable.