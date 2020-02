Pourquoi cet abribus a-t-il été monté "à l’envers" à Molenbeek?

Un abribus a été récemment installé "à l’envers" sur la chaussée de Ninove à Molenbeek en région bruxelloise. L’élément plutôt rare a été signalé sur le page facebook Alertes Contrôles de Police – Infos Bruxelles.



Comme on peut le voir sur le cliché posté, l’abri est monté dos à la route et il est refermé par une vitre devant la chaussée. Cette structure qui semble placée dans le mauvais sens est déjà utilisée depuis plusieurs mois sur la chaussée d’Ixelles. C’est donc le deuxième exemple à Bruxelles de ce type de dispositif qu’on peut également observer à Londres, au Royaume-Uni.



La STIB, la société de transports en commun bruxellois, explique qu’il s’agit de pallier à l’étroitesse du trottoir. Il faut normalement une distance d’un mètre 50 entre l’abri et le bord du trottoir pour permettre ce passage.



Cette installation assure un passage plus aisé des piétons, tout en prévoyant un abri pour les usagers des transports. Le tram ou le bus s’arrête juste avant l’abri pour permettre l’embarquement des voyageurs.