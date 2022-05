Pourquoi des radeaux végétalisés ont-ils été mis à l'eau dans le port de Bruxelles?

C’est une première à Bruxelles. Des radeaux végétalisés ont été mis à l’eau dans le port de la capitale. L’objectif est de favoriser la biodiversité sur et sous l’eau. En plus de la partie émergée garnie de plantes de milieu humide (intéressantes pour les insectes), des cages immergées fabriquées à partir de matériaux 100% recyclables et recyclés, fourniront des abris précieux à la faune aquatique et augmenteront les chances de survie des jeunes poissons. Elles leur offriront également une protection contre les prédateurs, mais aussi une source de nourriture nécessaire à la poursuite de leur développement. Ces cages seront en effet rapidement colonisées par des micro-organismes (algues, crustacés) qui serviront de nourritures aux larves et aux jeunes poissons.

Etienne Aulotte, responsable du département développement Nature de Bruxelles Environnement nous détaille ces embarcations: "Ce sont des radeaux avec une triple fonction vraiment intéressante pour la nature et la biodiversité. On va permettre la progression et le développement de 3 cortèges d'espèces de plantes locales et indigènes notamment. Mais aussi pour les poissons qui vont se retrouver dans les caissons en-dessous. Cela va leur permettre de trouver un abri ou un gîte et pour également toute une série d'oiseaux qui vont pouvoir profiter des lieux et vont pouvoir nidifier dessus.

Il y a pour le moment 7 radeaux en fibres de coco pour une superficie de 200 mètres carrés. Si la phase test est concluante, leur nombre pourrait être triplé.

Ce travail est le fruit d’une convention passée en 2019 entre le Port de Bruxelles et Bruxelles Environnement afin de favoriser la biodiversité dans la zone du Canal.