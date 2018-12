DIRECT Premier acte du procès de Mehdi Nemmouche pour l'attentat au Musée juif de Bruxelles: le palais de justice sous haute sécurité

L'attentat du Musée juif de Bruxelles qui avait fait quatre morts en 2014 serait le premier commis en Europe par un jihadiste de retour de Syrie: le procès de son auteur présumé, Mehdi Nemmouche, connaît son premier acte jeudi dans la capitale belge. Suivez le début de ce procès sur RTL INFO avec nos journalistes Dominique Demoulin et Antoine Schuurwegen.

8h15 - Le complice de Mehdi Nemmouche, Nacer Bender, vient d'arriver au palais de justice. Tous deux doivent répondre du même chef d'"assassinat terroriste".



8h12 - Pour rappel, Mehdi Nemmouche vient de la prison de Leuze-en-Hainaut. Nacer Bendrer, qui était quant à lui détenu jusqu'ici en France, a été transféré à la prison de Saint Gilles.

7h57 - Notre journaliste Antoine Schuurwegen constate l'arrivée de Mehdi Nemmouche au palais de justice de Bruxelles.

6h30 - Selon les dernières informations de notre journaliste sur place, Antoine Schuurwegen, les policiers se mettent en place. Un important dispositif policier est prévu. Plusieurs combis de police ainsi que deux véhicules blindés sont présents. La sécurité au palais de justice sera identique à celle du procès de Salah Abdeslam, dans le cadre de la fusillade rue du Dries, nous indique Antoine Schuurwegen.

RAPPEL DES FAITS

Une audience décrite comme "purement administrative" par les magistrats est convoquée à 09h00 (08h00 GMT) à la cour d'assises de Bruxelles, dans un palais de justice placé sous haute sécurité. Il s'agit de dresser une liste précise des 150 à 200 témoins appelés à la barre à partir de la mi-janvier, dans ce procès qui pourrait durer six semaines. Le jihadiste est jugé avec un complice, Nacer Bendrer. Les deux Français doivent répondre du même chef d'"assassinat terroriste".





Un délinquant multirécidiviste

Les débats devant la Cour doivent débuter le 10 janvier, mais les accusés pourraient dès jeudi être amenés à se présenter à leurs juges pour décliner leur identité... à moins d'un refus de dernière minute, précise une source judiciaire. Ils peuvent en théorie être représentés par leurs avocats. Selon l'accusation, Mehdi Nemmouche, délinquant multirécidiviste âgé aujourd'hui de 33 ans, est l'homme qui, le 24 mai 2014, avait ouvert le feu dans le hall d'entrée du Musée juif, tuant un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge du Musée.

A l'époque, il était revenu depuis peu de Syrie où il avait combattu dans les rangs jihadistes. Soupçonné d'y avoir été l'un des geôliers de quatre journalistes français, il a été inculpé en novembre 2017 dans une enquête à Paris sur cette séquestration et un autre procès se profile pour lui en France.



Lors de l'instruction en Belgique sur la tuerie de Bruxelles, il a reconnu avoir "joué un rôle" mais nié être le tireur. L'enquête n'a pas permis d'identifier un homme figurant sur les images d'une caméra de surveillance marchant à ses côtés à proximité de la gare du Nord de Bruxelles, à la veille de sa fuite pour la France.



Mehdi Nemmouche avait été arrêté le 30 mai 2014 en possession de plusieurs armes à la gare routière de Marseille, où s'est ensuite concentrée une partie de l'enquête. Son co-accusé, Nacer Bendrer, 30 ans, un délinquant marseillais sans aucun passé de jihadiste, est soupçonné de lui avoir fourni des armes. Il clame son innocence.



"Mon client n'est pas un enfant de choeur, mais il n'a absolument rien à voir avec cette affaire, il vit un vrai cauchemar", a déclaré à l'AFP Me Christine D'Arrigo, avocate de Bendrer.





Revendiquées par le groupe Etat islamique



Transféré dans une prison belge pour la durée du procès, le Français purge actuellement une peine de cinq ans de prison pour une tentative d'extorsion de fonds dans le milieu du narcobanditisme. Quant à Nemmouche, longtemps resté silencieux pendant l'enquête sur la tuerie, sa première comparution publique est très attendue par les familles et les organisations juives qui se sont portées parties civiles.

Celles-ci font valoir le caractère antisémite "évident" de l'attaque, rappelant que toute la communauté juive au niveau international avait été "choquée" par cette attaque. Le Musée juif de Bruxelles était resté fermé quatre mois après les faits. Les enquêtes sur Mehdi Nemmouche, né à Roubaix (nord de la France) dans une famille d'origine algérienne, ont par ailleurs montré qu'il côtoyait dès 2013-2014 en Syrie Najim Laachraoui, un des kamikazes des attentats qui avaient fait 32 morts à Bruxelles le 22 mars 2016.



Commises par la cellule à l'origine des attentats parisiens de novembre 2015, ces attaques avaient aussi été revendiquées par le groupe Etat islamique.