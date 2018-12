Premier échevin du CLIMAT à Bruxelles: quelles décisions concrètes pourra-t-il prendre?

Les 5200 élus wallons prennent leurs quartiers aujourd'hui. Les bourgmestres, échevins et conseillers prêtent serment. C'est le cas aussi dans certaines communes bruxelloises, à Bruxelles-ville notamment où pour la première fois, un poste d'échevin du Climat est créé.

Cet échevinat du Climat revient au futur premier échevin, l'Ecolo Benoît Hellings. Comment compte-t-il transposer un enjeu mondial à l'échelle locale?



Voici sa réponse : "Un échevin du Climat, c’est un échevin qui est responsable de toutes les matières environnementales mais avec les leviers pour agir. Nous ne nous sommes pas contentés de dire il y a un échevin du climat pour la galerie. J’ai la capacité de pouvoir agir sur la Mobilité, avec notre échevin de la Mobilité. Nous pouvons aussi agir sur l’alimentation. Je serai l’échevin en charge des cuisines bruxelloises qui livrent près de 8.000 repas tous les jours dans les écoles, dans les homes, dans les hôpitaux de la ville. C’est une vraie façon de pouvoir donner l’envie aux enfants de bien manger, de manger des produits locaux, de saison, bio et c’est aussi une façon de pouvoir créer une vraie filière autour de l’agriculture urbaine. Maintenant, on doit s’y mettre, on retrousse les manches et c’est parti", a indiqué Benoît Hellings.