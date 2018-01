Près de 200 taxis manifestent dans les rues de Bruxelles

La police dénombre mardi, vers 11h00, 175 taxis participant à la manifestation dans les rues de Bruxelles. La circulation est actuellement entièrement bloquée entre Trône et la rue Belliard, après le passage des taxis au cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Au niveau de la circulation, le trafic est coupé sur la rue Belliard et le passage sur la petite ceinture est possible uniquement par les tunnels, précise la police.

"On dénombre actuellement 175 véhicules prenant part à la manifestation, mais il serait possible que de nouveaux taxis se soient joints au cortège", selon un responsable de la police. Du côté des représentants des taxis, on annonçait entre 200 à 250 participants, selon l'estimation du secrétaire général de la FEBET, Sam Bouchal.

Le secteur des taxis demande que le gouvernement régional rédige un plan taxi avec des règles claires, qui écarte la concurrence déloyale d'Uber. Après un passage symbolique au cabinet de M. Vervoort, les taxis ont pris la direction du parlement bruxellois, où ils espèrent y rencontrer les membres de la commission infrastructure, avant de reprendre la direction de la place Poelaert.