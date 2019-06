Près de 3.000 participants à l’Urban Trail de Bruxelles: ils sont passés par le balcon de l’hôtel de ville (vidéo)

Ce matin à Bruxelles s’est tenue la 5e édition du Bruxelles Urban Trail, une course un peu spéciale dont les deux parcours de 5 ou 10 km passent par les endroits les plus insolites du centre de la capitale. Avec une nouveauté de taille cette année : un passage par l’hôtel de ville et le balcon où les Diables Rouges et les Red Lions ont été dernièrement ovationnés.

Environ 3.000 personnes ont pris le départ dimanche matin de l'Urban Trail de Bruxelles, une course de 5 ou 11 kilomètres à travers différents sites de la capitale.



Les coureurs se sont élancés depuis la place d'Espagne pour passer par la gare de Bruxelles-Central, Bozar, le Parc royal ou encore le parlement fédéral, qui ouvrait pour la première fois ses portes à un tel événement. Les participants y sont entrés littéralement par la grande porte, rue de la Loi et ont ensuite pénétré dans le péristyle. Le parcours continuait encore le long du Kanal-Centre Pompidou, au musée BELvue, Choco-Story et au Brussels Beer Project. Un passage était également organisé pour la première fois au balcon de l'Hôtel de Ville.