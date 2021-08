Près de 600 personnes manifestent à Bruxelles pour le peuple afghan: "Je suis triste pour l'Afghanistan et en colère"

Jusqu'à 600 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté mercredi après-midi à Bruxelles en soutien avec le peuple afghan, en écho à la prise du pouvoir par les talibans. "Je suis triste pour l'Afghanistan, je suis en colère aussi par rapport aux talibans qui sont revenus en Aghanistan malheureusement. Et pour la liberté des femmes aussi, je suis vraiment en colère sur ça aussi", Saeideh Jabbari, manifestante, né en Afghanistan et de nationalité belge.

Un premier groupe de 200 personnes a été signalé vers 12h30 au niveau de la place Rogier. La police les a escortées jusqu'au rond-point Schuman, situé au coeur des institutions européennes, en passant par la petite ceinture, la place Madou, la rue Joseph II et la rue Froissart. C'est à cet endroit que se sont rejoints les manifestants, qui au plus fort de l'événement ont atteint le nombre de 600 personnes, selon l'estimation de la police sur place. Les participants agitaient des drapeaux de l'Afghanistan. Selon les agents de police qui encadraient la mobilisation, l'ambiance a été par moments quelque peu tendue, mais il n'y a eu aucun incident. Les manifestants étaient majoritairement des hommes, rassemblés au milieu du rond-point. Les distanciations sociales et le port du masque étaient peu respectés. Un drapeau vert et blanc de la république islamique du Pakistan a été brûlé. La mobilisation s'est terminée entre 16h30 et 17h00 sans incident.