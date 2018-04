Problème de signalisation dans le métro bruxellois ce matin: des bus navettes mis en place entre Etangs noirs et Arts-loi

"Métro à l’arrêt sur les lignes 1 et 5. La Stib appelle ça pudiquement une circulation ralentie !", "Depuis 8h25, la STIB retire convoi après convoi les rames de métro comme si elle vidait le réseau de ses voyageurs. Incident technique ou plus grave?", vous avez été plusieurs à vous interroger, via le bouton orange Alertez-nous, sur une perturbation du trafic dans le métro bruxellois ce matin. Sur son compte Twitter, la STIB confirmait un incident technique qui empêchait le trafic souterrain entre les stations Étangs noirs et Arts-loi. Celui-ci était remplacé par des bus navettes en surface. Jointe par téléphone, la société régionale a précisé qu'il s'agissait d'un problème de signalisation entre les stations Gare Centrale et Parc et qu'une équipe technique était en route pour effectuer les réparations nécessaires.