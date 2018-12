Procès de Mehdi Nemmouche: "On espère que les filles du couple Riva vont vouloir venir en Belgique" (vidéo)

Les filles d'Emmanuel et Miriam Riva, le couple israélien abattu au Musée juif le 24 mai 2014, sont "effrayées et dans le traumatisme le plus absolu", a souligné jeudi à son arrivée à la cour d'assises de Bruxelles leur avocat belge. Il espère néanmoins qu'elles auront la force d'assister aux débats.

Lors de ce procès, la famille d'Emmanuel et Miriam Riva, le couple de touristes israéliens assassiné lors de cet attentat, sera représentée par plusieurs avocats du cabinet Lallemand & Legros. Les membres de cette famille seront présents au procès.

Sur place, nos journalistes Dominique Demoulin et Thomas Kinet ont recueilli la réaction d'un des avocats de cette partie civile.

Les filles du couple, âgées de 18 et 20 ans, se trouvent actuellement en Israël. "On espère que les filles du couple Riva vont vouloir venir en Belgique pour témoigner. Elles sont totalement traumatisées par l’assassinat de leurs parents. Un de mes associés est en Israël et est en train de discuter avec elles. Je ne pense pas qu’ils aient peur mais ils vivent dans la terreur. Ils ont une grande confiance dans ce procès", indique-t-il.

La défense de Mehdi Nemmouche a annoncé qu’elle demanderait un report du procès. "Je crois qu’il n’y a aucune raison d’obtenir ce report. On a vu les documents fournis récemment par le parquet et il n’y a rien de particulièrement nouveau. Cela ne justifie pas ce report", estime l'avocat de la famille Riva. Ce sont les images des repérages effectués par le tueur qui justifieraient ce report. "C’est effectivement cela le document nouveau mais j’imagine que ça n’est pas un élément nouveau pour l’accusé."

Le Musée juif de Belgique est quant à lui représenté par Me Adrien Masset, qui s'est également exprimé au micro de Dominique Demoulin.