Procès Nemmouche: sa culpabilité prouvée par un message audio de Najim Laachraoui?

S'il existe une preuve incontestable de la culpabilité de Mehdi Nemmouche, elle réside dans le message audio laissé par Najim Laachraoui, selon Me François Koning. Le kamikaze de l'aéroport de Zaventem avait émis l'idée de kidnapper des personnalités pour demander la libération de "frères qui ont travaillé comme Nemmouche".

"Le témoignage posthume de Laachraoui est décisif", a déclaré Me François Koning lors des répliques, lundi en fin de matinée, devant la cour d'assises de Bruxelles. "Il veut dire qu'il y a là toute une filière qui est prête à kidnapper l'une ou l'autre personnalité pour demander la libération de Mehdi Nemmouche", a affirmé Me Koning, estimant que cet enregistrement de Najim Laachraoui retrouvé sur un ordinateur au cours de l'enquête sur les attentats de Bruxelles est la preuve que l'accusé a commis un attentat terroriste, celui du Musée juif de Belgique le 24 mai 2014 Il est évident que Najim Laachraoui "connaissait les plans, les missions qu'on avait données à Mehdi Nemmouche, lui a qui a été son frère d'armes en Syrie", a ajouté Me Koning.

Du reste, l'avocat de la famille de Dominique Sabrier, victime de l'attaque au Musée juif, a déclaré que la thèse d'un complot n'était absolument pas crédible mais que, par là, l'accusé s'auto-incriminait. "Des Libano-chiites-iraniens liés au Hezbollah auraient demandé à Mehdi Nemmouche de passer sous les radars pendant un an, puis en Syrie lui auraient donné l'ordre de retourner en Europe, selon ses avocats", a rappelé Me Koning. C'est ainsi que "plusieurs individus se sont retrouvés dans le 'flat' loué par Nemmouche à Molenbeek et lui auraient laissé un ou deux sacs dans lesquels se trouvaient les armes", a-t-il poursuivi. "Dans cette version, on zappe complètement la montée de Bendrer à Bruxelles et la descente de Nemmouche à Marseille en avril. Mais en réalité, je suis enchanté! Pourquoi? Parce que Mehdi Nemmouche signe là un aveu de culpabilité en tant que co-auteur d'un attentat. Il va leur louer un 'flat' et organiser leur fuite en partant avec l'attirail du tueur pour détourner les pistes ! Je n'ai jamais vu une défense aussi accablante pour son propre client", s'est exclamé Me Koning.

Pour ce dernier, Nacer Bendrer s'est tout autant auto-incriminé que son co-accusé. "Lorsqu'il est interrogé sur la raison, selon lui, pour laquelle Mehdi Nemmouche lui demande une kalachnikov, Nacer Bendrer répond: 'je me suis dit qu'il allait braquer, faire un truc comme ça'", a relaté l'avocat, estimant que Nacer Bendrer a donc marqué son accord pour qu'un grave délit soit commis. "Quand il y a des morts, le braquage c'est puni aussi sévèrement qu'un attentat", a-t-il alerté.

Quant au parallèle fait par la défense de Nacer Bendrer avec Mounir Attallah, qui n'a lui finalement pas été renvoyé devant la cour d'assises alors qu'il a aussi menti, Me Koning estime qu'il y a une différence majeure entre les deux hommes. "Mounir Attallah a menti pour protéger son ami Nacer Bendrer", tandis que ce dernier "a menti pour se protéger lui-même", a souligné le pénaliste.

En début de séance, la présidente de la Cour d'Assise a remis aux avocats le questionnaire auquel devra répondre le jury. Dans celui-ci, il y aura "56 questions, explique notre journaliste Dominique Demoulin. Vingt questions sur Medhi Nemmouche, 36 sur Nacer Bendrer puisque dans son cas, il faudra répondre aux questions éventuelles de complicité. C'est long, ça promet donc de longues heures de délibération à partir de demain matin ou demain midi. Tout dépendre une fois encore de Medhi Nemmouche. Parlera-t-il ou pas?".