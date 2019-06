Procès Van Eyken: pour les experts, Sylvia Boigelot présente "un détachement affectif et un manque d'empathie"

Les experts psychiatres ont déclaré, vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qu'ils n'ont décelé ni trouble mental ni trouble de la personnalité chez les deux prévenus dans le procès autour de la mort de Marc Dellea.

L'un d'eux a néanmoins pointé un discours "de politicien" chez Christian Van Eyken et un second un "détachement affectif" chez Sylvia B. L'ancien député régional et son épouse sont suspectés d'avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea, en juillet 2014 à Laeken.



"Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois à la prison de Berkendael, madame B. était assez revendicatrice. Elle m'a expliqué qu'elle était incarcérée pour rien, elle manifestait une certaine irritation", a expliqué l'un des deux experts psychiatres désignés pendant l'instruction."Son discours était 'je me raconte'. Elle a relaté le fil de sa vie mais n'a pas tout de suite répondu à ma question de savoir pourquoi elle était là", a-t-il poursuivi.





Qualifiée de "manipulatrice" par plusieurs témoins



"Je n'ai pas décelé de pathologie mentale chez madame B. J'ai relevé une certaine immaturité, un fonctionnement infantile, et un détachement affectif, un manque d'empathie", a-t-il encore dit.

Le tribunal l'a informé que plusieurs témoins ont qualifié la prévenue de manipulatrice, requérant son avis d'expert. "La manipulation n'est pas un terme psychiatrique", a simplement répondu le médecin. Les juges ont également entendu un troisième expert psychiatre, mandaté par la défense de Sylvia B.

"J'ai rencontré deux fois madame B. en novembre 2015. Elle m'a tout d'abord remis un mémo reprenant les erreurs qu'elle a soulevées dans le rapport de mon confrère", a-t-il dit. Ce dernier a également affirmé qu'il n'avait décelé aucune pathologie mentale chez la prévenue, mais a évoqué des "troubles narcissiques".





Les prévenus nient toute implications dans l'assassinat de Marc Dellea



Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus d'assassinat à la suite de la mort du premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse. Les deux prévenus, désormais mari et femme, nient toute implication dans l'assassinat de Marc Dellea. Le procès se poursuivra mardi avec l'audition de témoins.