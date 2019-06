Procès Van Eyken: un témoin assure que Sylvia B. avait confié qu'elle voulait tuer son premier mari

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a entendu jeudi le témoignage de la pédicure de Sylvia B. Celle-ci a confirmé ce qu'elle avait raconté à la police, soit que Sylvia B. lui avait confié vouloir tuer son mari, Marc Dellea. Cet homme avait été abattu en juillet 2014 à Laeken.



"Environ un an à un an et demi avant les faits, Sylvia m'a dit: 'Marc m'a violentée. Je ne tiens plus. J'ai envie de le tuer, de le faire faire... Est-ce que tu connais quelqu'un?'. Je lui ai répondu d'aller voir un psy", a raconté celle qui était la pédicure de Sylvia B.

Elle a précisé qu'elle avait aussi soigné Marc Dellea et Christian Van Eyken et qu'elle voyait Sylvia B. dix à douze fois par an à l'époque. "En juin 2015, j'ai re-croisé Sylvia et elle m'a dit: 'pourquoi tu as raconté ça à la police? On n'a jamais eu cette conversation'. Moi, j'en suis d'autant plus sûre que le même jour en soirée, j'avais vu Christian et je lui avais rapporté la conversation", a déclaré le témoin.





Elle avait reçu une balle dans la tête



Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse.