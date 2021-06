Quartiers bouclés, magasins fermés... Une partie de Bruxelles à l'arrêt pour Joe Biden: "Je trouve ça un peu exagéré"

Joe Biden est en Belgique depuis hier. Le président américain est arrivé à bord de son avion Air Force One et restera chez nous jusque demain. Les Bruxellois n'ont cependant quasiment aucune chance de le voir, de près ou de loin.

Pour sa sortie de l'Ambassade, tout était prévu. Le quartier était entièrement bouclé et le dispositif de sécurité impressionnant. Un couple de Français rencontré par notre équipe est venu spécialement pour l'occasion. "J'aime les Etats-Unis effectivement et passant dans le coin, je me suis dit que c'était l'occasion. On n'a pas tous les tous les jours la chance de voir le président américain à proximité", confie l'homme. "C'est la superpuissance américaine et surtout, après Donald Trump, l'espoir qu'il représente pour les Etats-Unis et le monde", ajoute la femme.

Aujourd'hui à Bruxelles, tout le monde s'écarte pour Joe Biden. Pour les autres, c'est une autre affaire. "Impossible de passer, on doit tout contourner pour pouvoir attendre certains magasins donc c' est un peu l'enfer. Aujourd'hui, je déconseille à tout le monde de venir sur Bruxelles", confie une passante.

"Qui va payer ce chiffre d'affaires ?"

"J'ai une autorisation mais malgré tout, on ne me laisse pas passer. Je trouve ça un peu exagéré", explique un homme.

Dans une rue, des dizaines de boutique ont dû fermer. "Qui va payer ce chiffres d'affaires, s'interroge un automobiliste. On s'en fout de Joe Biden." Patrick devait quant à lui livrer 100 colis aujourd'hui. Il en livrera deux. "Ça fait deux jours de livraison en moins, donc sans doute deux jours d'achats aussi. Vu la crise qu'on a déjà vécue, je trouve que ce n'est pas cool."

Il n'aura fallu que quelques minutes à Joe Biden pour arriver à l'OTAN. Tout est ensuite rentré dans l'ordre.