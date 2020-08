Avenue Louise à Bruxelles: quatre Français connus pour des vols de montres de luxe arrêtés

Quatre individus ont été interpellés vendredi, en début d'après-midi, sur l'avenue Louise à Bruxelles à la suite d'un arrachage de montre, a indiqué dimanche le parquet de Bruxelles. "Il s'agit d'un quatuor de voleurs de montres provenant de la France. Lorsqu'ils détectent leur victime, ils la suivent, deux des suspects utilisent la force afin d'arracher la montre de la victime tandis que les deux autres complices font le guet et, si nécessaire, prêtent main forte", ont décrit les zones de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles et de Bruxelles-Midi



Les quatre individus sont soupçonnés d'avoir arraché une montre de marque Breitling vendredi, en début d'après-midi, sur l'avenue Louise à Bruxelles et d'avoir tenté de commettre un autre vol avec violence le même jour, vers 10h25, au même endroit.

Lors d'une perquisition, deux montres de luxe, de marques Rolex et Audemar Piguet, quatre GSM et une somme de 1.430 euros ont été saisis, selon les autorités policières et judiciaires.

L'un des suspects est également soupçonné d'un vol avec violence d'une montre de luxe commis dans la rue de Namur à Bruxelles le 25 juillet dernier. Les intéressés ont été mis, samedi, à la disposition d'un juge d'instruction.