Quatre personnes à l'hôpital après un incendie à Anderlecht

Quatre personnes - deux adultes et deux enfants - ont été intoxiquées par des fumées lors d'un incendie survenu samedi matin à la chaussée de Mons à Anderlecht. Elles ont été transportées à l'hôpital mais leur pronostic vital ne serait pas engagé, ont fait savoir les pompiers de Bruxelles. L'incendie a provoqué d'importants dégâts dans le bâtiment, si bien que les habitants devront être relogés.



L'incendie s'est déclaré samedi matin aux alentours de 8h00 dans un bâtiment situé sur la chaussée de Mons à Anderlecht. L'ensemble des résidents du bâtiment atteint ont pu quitter les lieux mais quatre d'entre eux ont été fortement intoxiqués par les fumées. Ils ont dès lors été emmenés à l'hôpital.

Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie après deux heures sur place mais les dégâts au bâtiment sont importants. Les appartements situés au premier, deuxième et au troisième étage ont subi d'importantes dégradations et sont temporairement inhabitables. A ce stade, la cause de l'incendie est inconnue.