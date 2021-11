Quatre personnes englouties dans un trou à Anderlecht

Quatre personnes ont été légèrement blessées, mardi matin vers 10h00, après être tombées dans une fosse d'une profondeur de trois à quatre mètres, avenue Docteur Zamenhof à Anderlecht, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

C'est un accident d'un genre particulier qui s'est produit à Anderlecht (avenue Zamenhof) en région bruxelloise. Une grille de ventilation a cédé aux abords d'un bus de vaccination. Problème, plusieurs personnes faisaient la file et se sont retrouvées coincées dans le vide, à environ 4 mètres de profondeur. Les pompiers de Bruxelles sont rapidement intervenus pour les dégager du vide. "Les secours, dont notre équipe Rescue In Safe Conditions (RISC), une équipe SMUR et trois ambulances, ont été dépêchés sur place pour évacuer les infortunés", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Au total, quatre personnes ont été transférées en milieu hospitalier. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Les personnes s'étaient abritées de la pluie le long d'un magasin abandonné en attendant leur tour pour joindre le bus "vaccination".

Images - © Alertez-Nous



Images ©Pompiers de Bruxelles