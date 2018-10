Quatre personnes intoxiquées dans un incendie à Schaerbeek

Un incendie s'est déclaré ce vendredi vers 16h30 dans la rue James Watt à Schaerbeek. "La rue est fermée par la police!", nous a prévenu Abdel via notre bouton orange Alertez-nous.



Contacté par nos soins, le porte-parole des pompiers de Bruxelles nous indique qu'un véhicule SMUR qui circulait dans le quartier a été interpellé par des passants à 16h35. Mis au courant de l'incendie, les secouristes ont immédiatement contacté les hommes du feu.



Une fois sur place, les pompiers ont combattu les flammes, qui ravageaient le dernier étage d'une maison unifamiliale de trois étages. "Quatre personnes ont été intoxiquées par la fumée et transférées à l'hôpital de Schaerbeek", nous précise le porte-parole.



La cause du feu reste inconnue pour l'instant. Le dernier étage de l'habitation a été fortement endommagé par l'incendie. Le feu est désormais maîtrisé, mais les pompiers sont toujours sur place à 17h30 pour évacuer les débris.