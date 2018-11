Que se passe-t-il à la gare de l'Ouest à Bruxelles? "Les métros sont bloqués"

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé la présence de pompiers à la gare de l'Ouest de Bruxelles ce mercredi en début d'après-midi. "Que se passe-t-il à la gare de l'Ouest?", nous demande Cindy. "Les métros sont bloqués de De Brouckère à Erasme", s'exclame Imad.

Walter Drieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, nous a expliqué que les services de secours avaient été appelés peu après 13h. "Une personne se trouvait sur les voies. Un tram est arrivé mais par chance, elle n'a pas été heurtée", nous affirme le porte-parole. A l'heure actuelle, impossible de savoir la cause d'un tel incident et s'il s'agit d'un acte délibéré. La personne a été emmenée à l'hôpital.

Le conducteur du tram, en état de choc, a également été hospitalisé. A 14h30, les pompiers avaient quitté les lieux.

Suite à cela, le trafic a été interrompu sur les lignes 1 et 5 entre Saint-Guidon et De Brouckère, peut-on lire sur le site de la STIB. Une heure plus tard, le trafic a pu reprendre peu à peu mais des retards sont à déplorer.