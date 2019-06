Que se passe-t-il rue Linné à Saint-Josse? "Les pompiers et la police bloquent la rue"

Les pompiers ont procédé vendredi à l'évacuation de deux immeubles situés rue de Linné à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles). Ce sont 16 personnes, dont un bébé, qui seront relogées par la commune, a indiqué vendredi Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Que se passe-t-il rue Linée à Saint-Josse? Les pompiers et la police sont là et bloquent la rue", s'interroge un lecteur via notre bouton orange Alertez-nous.

Selon des informations communiquées par Walter Drieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, une évacuation de deux bâtiments a été réalisée ce vendredi en début d'après-midi. "Ces bâtiments, qui se situent à l'angle des rues Linné et de la Rivière, présentent un risque d'effondrement", nous précise le porte-parole.

La police et les pompiers ont donc été dépêchés sur place le temps d'évacuer les habitants. Au total, ce sont 16 personnes qui ont été évacuées et qui vont être temporairement relogées. À 16 heures, l'opération était achevée, nous indique Walter Drieuw.

Un architecte de la commune a été envoyé sur les lieux afin d'établir la stabilité des deux structures. L'alerte avait été donnée par les services communaux. Un périmètre de sécurité a été établi par la police. La circulation a été interdite dans la zone. Une firme privée a été appelée sur place pour étançonner les deux bâtiments. Des poutrelles seront ainsi installées pour soutenir les structures.