Quelque 1.600 personnes dans la rue pour réclamer la destitution du gouvernement

(Belga) Quelque 1.600 personnes ont défilé dimanche après-midi à Bruxelles pour réclamer la destitution du gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire, selon la police de Bruxelles, soit bien moins que les 5.000 à 50.000 participants recensés lors des manifestations anti-mesures sanitaires précédentes.

Le cortège s'est élancé du centre-ville pour rallier sans incident la plaine de l'Atomium en milieu d'après-midi Sur place, les participants ont pu entendre différents discours. "Nous devons nous unir pour reconquérir notre liberté", a lancé Sarkis Simonjan, l'un des organisateurs de la manifestation. "Il ne s'agit plus de la division de la société entre vaccinés et non-vaccinés, il ne s'agit plus du virus. Ce qui nous menace à présent, c'est le contrôle généralisé de tous les citoyens sur cette planète, via les QR-codes, via nos cartes bancaires, ou via le réseau (de téléphonie mobile) 5G". Devant la foule, l'orateur a aussi pointé la décision récente de plusieurs pays européens, comme le Danemark ou la Grande-Bretagne, de lever les mesures sanitaires, ce que la Belgique n'a toujours pas fait, a-t-il déploré. "Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'épidémie, mais nous devons relativiser cette épidémie. De nombreux documents montrent que nous ne sommes plus en situation d'urgence sanitaire. Malgré cela, notre gouvernement reste sur la mauvaise voie. C'est contraire à notre Constitution, qui protège notre intégrité physique". Ces revendications ont trouvé dimanche un écho politique. Ainsi, lors de ses vœux du Nouvel An, le Vlaams Belang a plaidé pour un relâchement des mesures sanitaires. (Belga)