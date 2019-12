Quelque 3.000 coureurs ont pris part à la Manneken-Pis Corrida dans les rues de Bruxelles

(Belga) La 10e édition de la Manneken-Pis Corrida s'est déroulée ce jeudi soir, de 20h00 à 23h00, dans les rues de Bruxelles. Avec 3.000 coureurs inscrits, l'événement était sold-out.

Les onze coureurs qui ont participé à toutes les précédentes éditions ont été récompensés avant le départ. Les participants avaient le choix entre un parcours de 4 km ou de 8 km, soit deux boucles de 4 km, avec pour lieu de départ et d'arrivée la place d'Espagne. Les coureurs sont notamment passés par la place des Martyrs, la galerie de la Reine, la rue Neuve ou encore la Grand-Place. Différentes formations musicales parmi lesquelles la fanfare du Meyboom animaient l'événement en différents points du parcours. Deux géants étaient également présents pour encourager les participants. Les coureurs portaient un bonnet rouge de Noël et arboraient le message trilingue "The most beautiful corrida van de wereld. Non, peut-être?". Le Manneken-Pis s'est vu offrir dans l'après-midi son 1.035e costume, une tenue de sportif rouge composée d'un short et de chaussures similaires à ceux du champion tchèque Emil Zatopek. C'est le magazine de course à pied Zatopek, créé en 2007 en Belgique, qui est à l'origine de l'organisation de la course. Le Manneken-Pis portait également un bonnet de Noël. Grâce à la collaboration avec l'association "Vivre ensemble", un euro par coureur sera reversé au centre Rafaël qui lutte contre la pauvreté à Bruxelles. (Belga)