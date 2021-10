Quelque 400 postes vacants à Brussels Airport: voici les postes recherchés

Brussels Airport a fortement souffert de la crise du Covid, avec un trafic de passagers considérablement réduit, ce qui a entraîné la perte de quelque 4.000 emplois sur le site de l'aéroport. Environ 400 postes vacants sont toutefois actuellement à pourvoir et seront proposés aux intéressés lors du Brussels Airport Jobfair du mardi 19 octobre, signale mardi Aviato, la maison de l'emploi de l'aéroport de Zaventem.



Cet événement, le plus grand salon belge de l'emploi dans le secteur aéroportuaire, se tiendra dans le Skyhall de Brussels Airport et permettra de découvrir le large éventail d'emplois disponibles au sein du deuxième pôle économique du pays. Qu'il s'agisse d'un mécanicien d'avion, d'un agent de sécurité ou d'un agent de sûreté aéroportuaire, d'un employé logistique ou d'un magasinier, d'un manutentionnaire, d'un chauffeur, d'un transitaire ou d'un agent d'enregistrement, il y a un emploi aéroportuaire pour tous les profils et tous les niveaux d'études, assure Aviato.

En raison de l'énorme croissance du commerce électronique, les entreprises de Brucargo, la zone logistique de Brussels Airport, sont également désireuses d'attirer de nouveaux collaborateurs (prestataire de services logistiques, agent de manutention, agent en douane, transporteur, etc.), complète la maison de l'emploi.

Avec près de 24.000 travailleurs, 317 entreprises, 18 secteurs et une moyenne de 400 emplois vacants (pré-corona), Brussels Airport forme un écosystème très unique et l'aéroport est par conséquent un solide catalyseur pour l'économie belge, explique Aviato. Le nombre d'offres d'emploi et d'entreprises est actuellement revenu au niveau d'avant la crise et il y a des signes encourageants de reprise économique, ajoute cet organisme. Le nombre de 400 postes vacants, au sein de 29 entreprises différentes, témoigne clairement d'une reprise économique, estime Aviato. Le salon de l'emploi se déroulera de 12h00 à 15h30. Les candidats pourront y rencontrer des employeurs de Brussels Airport, suivre des ateliers interactifs ou des speed dating avec des entreprises.

La participation y est gratuite, mais l'inscription est obligatoire (via aviato.be/fr/evenements/brussels-airport-jobfair).