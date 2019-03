Rafales de vent: plusieurs perturbations sur les lignes de la Stib et sur le réseau ferroviaire

Le réseau de transports en commun à Bruxelles subit, dimanche après-midi, plusieurs perturbations à cause des conditions climatiques, a indiqué une porte-parole de la Stib à 14h30.

Les interruptions sur les lignes de trams sont dues à des chutes d'arbres. La ligne 81 est ainsi interrompue entre les arrêts Albert Ier et Marius Renard à cause d'un arbre qui est tombé sur les lignes aériennes. L'arbre est en train d'être dégagé. Les lignes aériennes devront encore être réparées.

Même situation pour les trams 3 et 7. Un arbre est tombé au niveau de l'arrêt Araucaria sur les lignes aériennes, qui sont arrachées. Le trafic des trams est ici interrompu entre les arrêts Van Praet et De Wand.Un arbre est également tombé sur les voies du tram 44. Le trafic est interrompu entre les arrêts Tervuren et Quatre Bras. Les pompiers sont en train de découper l'arbre. Les lignes aériennes n'ont pas été touchées. Le trafic pourra dès lors reprendre directement une fois l'arbre dégagé.

Les lignes de bus circulant dans le centre sont quant à elles toutes limitées à la gare centrale dans un sens et à l'arrêt De Brouckère dans l'autre sens afin d'éviter de passer à proximité de la tour Philips. A ce niveau, des tuiles sont en train de tomber d'un toit. Les pompiers ont été mobilisés.







Le réseau ferroviaire également impacté

D’après Arnaud Reymann, le porte-parole d’Infrabel, le réseau ferroviaire est en situation de crise. "Toutes les lignes sont impactées à un moment ou à un autre, que ce soit en raison d’une partie d’un bâtiment qui s’est retrouvée sur les voies, parce qu’un arbre s’est couché sur les voies ou parce que les éléments d’un chantier se sont éparpillés en raison du vent". Les conséquences sont l’interruption de la circulation des lignes concernées, pour un laps de temps plus ou moins long en fonction de la situation.